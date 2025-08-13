Milenković: 13 aktivnih požara u Srbiji, lokalizavano više od 180 za 24 sata

RTV pre 5 sati  |  Tanjug
Milenković: 13 aktivnih požara u Srbiji, lokalizavano više od 180 za 24 sata

BEOGRAD - Pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije Miloš Milenković izjavio je danas da trenutno ima 13 aktivnih požara na otvorenom prostoru na teritoriji Srbije i da je u poslednja 24 sata lokalizovano više od 180 požara.

Milenković je za RTS rekao da je zbog tih 13 aktivnih požara angažovano 50 pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) sa 26 vozila. "Najveći broj požara na otvorenom bio je na teritoriji Borskog upravnog okruga. Tokom jučerašnjeg dana najveći intenzitet angažovanja imali smo na teritoriji opštine Kladovo. U poslednja 24 sata evidentiran je 181 požar, ali su brzom i efikasnom intervencijom svi lokalizovani i nastaviće se sa
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

U Srbiji 13 aktivnih požara, u poslednja 24 sata lokalizovano više od 180

U Srbiji 13 aktivnih požara, u poslednja 24 sata lokalizovano više od 180

RTV Novi Pazar pre 47 minuta
Više od 180 požara u 24 sata: Sektor za vanredne situacije poziva na oprez

Više od 180 požara u 24 sata: Sektor za vanredne situacije poziva na oprez

Serbian News Media pre 2 sata
U Srbiji 13 aktivnih požara - lokalizovano više od 180 za 24 sata

U Srbiji 13 aktivnih požara - lokalizovano više od 180 za 24 sata

N1 Info pre 5 sati
U Srbiji 13 aktivnih požara, za 24 sata lokalizovano više od 180

U Srbiji 13 aktivnih požara, za 24 sata lokalizovano više od 180

Danas pre 5 sati
Požari pod kontrolom: 13 i dalje aktivno, više od 180 lokalizovano

Požari pod kontrolom: 13 i dalje aktivno, više od 180 lokalizovano

Nedeljnik pre 4 sati
U Srbiji aktivno 13 požara, najkritičnije bilo u Kladovu: Apel građanima, kazne pljušte i do 300.000 dinara

U Srbiji aktivno 13 požara, najkritičnije bilo u Kladovu: Apel građanima, kazne pljušte i do 300.000 dinara

Blic pre 5 sati
Trinaest aktivnih požara u Srbiji, lokalizovano više od 180 za 24 sata

Trinaest aktivnih požara u Srbiji, lokalizovano više od 180 za 24 sata

RTS pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPKladovopožar

Društvo, najnovije vesti »

Toplotni talas u Srbiji: visoke temperature i upozorenja na požare do 17. avgusta

Toplotni talas u Srbiji: visoke temperature i upozorenja na požare do 17. avgusta

Naslovi.ai pre 38 minuta
Studenti u blokadi objavili spisak lokacija večerašnjih protesta

Studenti u blokadi objavili spisak lokacija večerašnjih protesta

N1 Info pre 7 minuta
Obišli smo krug motorom, od redakcije Danasa i nazad: Evo kako izgleda centar Beograda opterećen radovima (FOTO)

Obišli smo krug motorom, od redakcije Danasa i nazad: Evo kako izgleda centar Beograda opterećen radovima (FOTO)

Danas pre 13 minuta
Sinicki: Kvantna medicina otkriva bolesti pre pojavljivanja, velika prednost u lečenju

Sinicki: Kvantna medicina otkriva bolesti pre pojavljivanja, velika prednost u lečenju

RTV pre 8 minuta
Neodstatak litijuma u mozgu okidač za Alchajmerovu bolest

Neodstatak litijuma u mozgu okidač za Alchajmerovu bolest

RTV pre 33 minuta