Milenković: 13 aktivnih požara u Srbiji, lokalizavano više od 180 za 24 sata

BEOGRAD - Pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije Miloš Milenković izjavio je danas da trenutno ima 13 aktivnih požara na otvorenom prostoru na teritoriji Srbije i da je u poslednja 24 sata lokalizovano više od 180 požara.

Milenković je za RTS rekao da je zbog tih 13 aktivnih požara angažovano 50 pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) sa 26 vozila. "Najveći broj požara na otvorenom bio je na teritoriji Borskog upravnog okruga. Tokom jučerašnjeg dana najveći intenzitet angažovanja imali smo na teritoriji opštine Kladovo. U poslednja 24 sata evidentiran je 181 požar, ali su brzom i efikasnom intervencijom svi lokalizovani i nastaviće se sa