Trinaest aktivnih požara u Srbiji, lokalizovano više od 180 za 24 sata

Trenutno je 13 aktivnih požara na otvorenom prostoru na teritoriji Srbije, izjavio je za RTS pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije Miloš Milenković. Ističe da je u poslednja 24 sata lokalizovano više od 180 požara.

Vatrogasci tokom cele noći dežurali u Kostolu kod Kladova Tokom cele noći vatrogasne ekipe dežurale su zbog požara u Kostolu kod Kladova, gde je juče izbio veliki požar koji je lokalizovan. Kako javlja dopisnik RTS-a, trenutno nema većih problema, a u toku je sastanak u Opštini Kladovo na kojem će biti odlučeno da li će biti ukinuta vanredna situacija proglašena na delu teritorije te opštine. Predsednik Opštine Kladovo Saša Nikolić izjavio je danas da je požar u