Više od 180 požara u 24 sata: Sektor za vanredne situacije poziva na oprez

Serbian News Media pre 56 minuta
U Srbiji je trenutno aktivno 13 požara na otvorenom prostoru, izjavio je za RTS Miloš Milenković, pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice.

Iako je u poslednja 24 sata lokalizovano više od 180 požara, situacija i dalje zahteva angažman 50 vatrogasaca sa 26 vozila. Najveći broj požara zabeležen je na teritoriji Borskog upravnog okruga. Milenković je istakao da su sve novonastale vatre brzo lokalizovane zahvaljujući efikasnoj reakciji vatrogasnih ekipa, koje su samo u proteklom danu imale 181 intervenciju. Posebno teška situacija bila je kod Kladova, u naselju Kostol, gde je vatra juče zahvatila više od
