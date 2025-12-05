U inostranstvu uhapšen odbegli osumnjičeni u slučaju pada nadstrešnice

Protiv Gorana Rosića koji je bio u bekstvu kao jedan od osumnjičenih u vezi sa padom nadstrešnice pokrenut je postupak ekstradicije

Goran Rosić, koji je bio u bekstvu kao jedan od osumnjičenih u istrazi Tužilaštva za organizovani kriminal, a u vezi sa padom nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, uhapšen je u inostranstvu. Protiv njega je pokrenut postupak ekstradicije, potvrđeno je za Insajder u Tužilaštvu za organizovani kriminal. Rosić je odgovorno lice firme TECO, a prema ranijim navodima TOK-a, faktički upravlja i privrednim društvima „Pro+Service centre“, „Bambino shoes“ i „Zevas“.