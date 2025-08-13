Sukobi u Vrbasu: Optužbe na relaciji vlast-opozicija

Nakon incidenata na protestima u Vrbasu i Bačkoj Palanci, gde je sinoć došlo do sukoba između okupljenih građana i studenata i pristalica Srpske napredne stranke (SNS), usledile su brojne reakcije.

Podsetimo, sinoć je na protestima u Vrbasu i Bačkoj Palanci došlo do incidenata kada su pristalice SNS u oba grada počele da gađaju građane pirotehničkim sredstvima, topovskim udarima, kamenicama, flašama i drugim predmetima. Direktor policije Dragan Vasiljević, izjavio je danas za RTS da je do incidenata došlo usled namere demonstranata u oba grada da se sukobe sa pristalicama SNS-a. „Okupljeni su se uputili ka prostorijama SNS-a ispred kojih se okupilo i više