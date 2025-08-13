Tabaković: Inflacija do kraja godine iznad projekcije NBS, a manji rast BDP-a

Nedeljnik pre 39 minuta
Guverner Narodne banke Srbije (NBS) Jorgovanka Tabaković izjavila je danas da će inflacija u Srbiji u narednim mesecima biti iznad projekcije centralne banke, a da će rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) biti manji od očekivanog. „Međugodišnja inflacija u julu je iznosila 4,9 odsto, što je iznad cilja NBS da bude tri odsto, sa odstupanjem plus ili minus 1,5 odsto“, rekla je Tabaković na prezentaciji mesečnog izveštaja o inflaciji. Kako je istakla, veći rast inflacije
