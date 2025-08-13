UEFA ne prašta: Leh i Jagelonija kažnjeni posle mečeva sa Zvezdom i Novim Pazarom

Evropska kuća fudbala (UEFA) kaznila je Leh iz Poznanja i Jageloniju zbog lošeg ponašanja navijača na utakmicama u kvalifikacijama za Ligu šampiona i Ligu konferencija.

Odluke su objavljene na zvaničnom sajtu UEFA, a Lehu je problem napravila utakmica sa Crvenom zvezdom u Poznanju (1:3). Leh je kažnjen na dva načina i to zbog blokiranja javnih prolaza, korišćenja pirotehnike i prenošenja poruka koje nisu prikladne za sportski događaj. Ukupna kazna koju Leh treba da plati iznosi 48.000 evra, a ukoliko se slični prekršaji ponove u naredne dve godine doći će i do delimičnog zatvaranja stadiona za jednu evropsku utakmicu. Podsetimo,