UEFA ne prašta: Leh i Jagelonija kažnjeni posle mečeva sa Zvezdom i Novim Pazarom

Nova pre 42 minuta  |  Autor: Oliver Mijušković
UEFA ne prašta: Leh i Jagelonija kažnjeni posle mečeva sa Zvezdom i Novim Pazarom

Evropska kuća fudbala (UEFA) kaznila je Leh iz Poznanja i Jageloniju zbog lošeg ponašanja navijača na utakmicama u kvalifikacijama za Ligu šampiona i Ligu konferencija.

Odluke su objavljene na zvaničnom sajtu UEFA, a Lehu je problem napravila utakmica sa Crvenom zvezdom u Poznanju (1:3). Leh je kažnjen na dva načina i to zbog blokiranja javnih prolaza, korišćenja pirotehnike i prenošenja poruka koje nisu prikladne za sportski događaj. Ukupna kazna koju Leh treba da plati iznosi 48.000 evra, a ukoliko se slični prekršaji ponove u naredne dve godine doći će i do delimičnog zatvaranja stadiona za jednu evropsku utakmicu. Podsetimo,
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Uefa kaznila Partizan praznom istočnom tribinom i sa 90.000 evra

Uefa kaznila Partizan praznom istočnom tribinom i sa 90.000 evra

RTS pre 12 minuta
Žestoka kazna zbog "Kosovo je Srbija": Uefa se oglasila: Ovako nešto niko nije očekivao!

Žestoka kazna zbog "Kosovo je Srbija": Uefa se oglasila: Ovako nešto niko nije očekivao!

Kurir pre 17 minuta
Uefa kaznila Leh zbog "Kosovo je Srbija"

Uefa kaznila Leh zbog "Kosovo je Srbija"

Dnevnik pre 3 minuta
Leh kažnjen zbog "Kosovo je Srbija"

Leh kažnjen zbog "Kosovo je Srbija"

B92 pre 28 minuta
Skandal! Na "mig" Albanaca, UEFA izrekla ekstremnu kaznu zbog "Kosovo je Srbija"!

Skandal! Na "mig" Albanaca, UEFA izrekla ekstremnu kaznu zbog "Kosovo je Srbija"!

Večernje novosti pre 37 minuta
UEFA papreno kaznila Partizan!

UEFA papreno kaznila Partizan!

B92 pre 47 minuta
Uefa kaznila Leh zbog transparenta "Kosovo je Srbija"

Uefa kaznila Leh zbog transparenta "Kosovo je Srbija"

Telegraf pre 37 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaUEFALiga ŠampionaNovi Pazar

Sport, najnovije vesti »

Građani misle da se slučaj dece sa Tamiša zataškava, policija reagovala pošto je videla snimak

Građani misle da se slučaj dece sa Tamiša zataškava, policija reagovala pošto je videla snimak

N1 Info pre 12 minuta
Detalji drame u Pančevu: Treneru oduzeli veslo, a napadača koji je povredio decu najpre pustili?!

Detalji drame u Pančevu: Treneru oduzeli veslo, a napadača koji je povredio decu najpre pustili?!

Sputnik pre 27 minuta
Propao mu transfer u Italiju, stiže u Crvenu zvezdu: Crveno-beli našli zamenu za Seola

Propao mu transfer u Italiju, stiže u Crvenu zvezdu: Crveno-beli našli zamenu za Seola

Mondo pre 13 minuta
Zvezda dovela štopera, obeštećenje oko 2,6 miliona evra

Zvezda dovela štopera, obeštećenje oko 2,6 miliona evra

Sport klub pre 38 minuta
(Foto) Partizan otputovao u Škotsku Srđan Blagojević: "Mnogi su nas otpisali"

(Foto) Partizan otputovao u Škotsku Srđan Blagojević: "Mnogi su nas otpisali"

Dnevnik pre 37 minuta