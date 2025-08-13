Merc: Evropski lideri i Zelenski imali konstruktivan sastanak sa Trampom

Radio 021 pre 26 minuta  |  Beta
Merc: Evropski lideri i Zelenski imali konstruktivan sastanak sa Trampom

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da su evropski lideri i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski imali konstruktivan razgovor sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

Razgovor je realizovan dva dana pre planiranog Trampovog sastanka na Aljasci sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Merc je, govoreći sa Zelenskim nakon onlajn sastanka, rekao da bi važne odluke mogle biti donete u Enkoridžu, ali je naglasio da se na sastanku "moraju zaštititi fundamentalni evropski i ukrajinski bezbednosni interesi". Zelenski i lideri iz EU neće učestvovati, te je Merc sazvao onlajn sastanak kako bi te dve strane potvrdile svoj stav o kraju
