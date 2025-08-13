Testom iz srpskog jezika počelo polaganje male mature u dodatnom roku

RTK pre 24 minuta
Testom iz srpskog jezika počelo polaganje male mature u dodatnom roku
Polaganje male mature za učenike osmog razreda osnovne škole koji iz različitih objektivnih razloga nisu pristupili polaganju u junskom roku, počelo je danas u 9 časova testom iz srpskog jezika, a pomoćnik ministra prosvete Milan Pašić izjavio je da se za avgustovski rok prijavilo oko 280 osmaka, koji će na 59 lokacija polagati završni ispit. Upis će, prema njegovim rečima, biti 21. i 22. avgusta nakon odluka okružnih upisnih komisija. Rešavanje današnjeg testa
Otvori na rtk.co.rs

Povezane vesti »

Počeo avgustovski rok za osmake koji se nisu u julu upisali u srednju školu

Počeo avgustovski rok za osmake koji se nisu u julu upisali u srednju školu

Nova pre 44 minuta
Osnovci polažu test iz srpskog u okviru završnog ispita u avgustovskom roku

Osnovci polažu test iz srpskog u okviru završnog ispita u avgustovskom roku

N1 Info pre 54 minuta
Počelo polaganje završnog ispita u avgustovskom roku za učenike osnovnih škola i polaznike funkcionalnog osnovnog obrazovanja…

Počelo polaganje završnog ispita u avgustovskom roku za učenike osnovnih škola i polaznike funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih

Danas pre 54 minuta
Testom iz srpskog jezika počelo polaganje male mature u dodatnom roku

Testom iz srpskog jezika počelo polaganje male mature u dodatnom roku

RTV pre 1 sat
Testom iz srpskog jezika počelo polaganje male mature u dodatnom roku

Testom iz srpskog jezika počelo polaganje male mature u dodatnom roku

Telegraf pre 59 minuta
Testom iz srpskog jezika počelo polaganje male mature u dodatnom roku

Testom iz srpskog jezika počelo polaganje male mature u dodatnom roku

Euronews pre 2 sata
Testom iz srpskog jezika počelo polaganje male mature u dodatnom roku

Testom iz srpskog jezika počelo polaganje male mature u dodatnom roku

Insajder pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaMinistar prosveteMala matura

Društvo, najnovije vesti »

Studenti zovu na protest večeras u 20h: "Neće im proći"

Studenti zovu na protest večeras u 20h: "Neće im proći"

N1 Info pre 9 minuta
Toplotni talas u Srbiji: visoke temperature i upozorenja na požare do 17. avgusta

Toplotni talas u Srbiji: visoke temperature i upozorenja na požare do 17. avgusta

Naslovi.ai pre 18 minuta
UNS: Novi napadi na novinare, Dragoslaviću zbog bezbednosti pružiti zaštitu

UNS: Novi napadi na novinare, Dragoslaviću zbog bezbednosti pružiti zaštitu

N1 Info pre 29 minuta
VAŠA PISMA! Aleksa: Da li se samo roni ili je i napukao deo nadvožnjaka prema Staničenju?

VAŠA PISMA! Aleksa: Da li se samo roni ili je i napukao deo nadvožnjaka prema Staničenju?

Plus online pre 29 minuta
Izraelski ambasador: Evropa će izgubiti ako kazni Izrael zbog Gaze

Izraelski ambasador: Evropa će izgubiti ako kazni Izrael zbog Gaze

Beta pre 24 minuta