Osnovci polažu test iz srpskog u okviru završnog ispita u avgustovskom roku

N1 Info pre 2 sata  |  FoNet
Osnovci polažu test iz srpskog u okviru završnog ispita u avgustovskom roku

Učenici osnovnih škola i polaznici funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih danas polažu test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, u okviru završnog ispita u avgustovskom roku.

Učenici će test iz matematike polagati sutra, a treći test u petak, saopštilo je Ministarstvo prosvete Srbije. Polaznici funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih, koji polažu završni ispit u avgustovskom roku, rešavaju sve testove danas. Polaganje je organizovano na 59 lokacija, a prijavljeno je 278 učenika i 531 polaznik funkcionalnog obrazovanja. Pomoćnik ministra prosvete Milan Pašić poručio je da nema razloga za brigu i da je nakon upisa u julu u srednjim
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Za avgustovski rok se prijavilo oko 280 osmaka

Za avgustovski rok se prijavilo oko 280 osmaka

RTK pre 1 sat
Počeo avgustovski rok za osmake koji se nisu u julu upisali u srednju školu

Počeo avgustovski rok za osmake koji se nisu u julu upisali u srednju školu

Nova pre 2 sata
Testom iz srpskog jezika počelo polaganje male mature u dodatnom roku

Testom iz srpskog jezika počelo polaganje male mature u dodatnom roku

RTK pre 1 sat
Počelo polaganje završnog ispita u avgustovskom roku za učenike osnovnih škola i polaznike funkcionalnog osnovnog obrazovanja…

Počelo polaganje završnog ispita u avgustovskom roku za učenike osnovnih škola i polaznike funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih

Danas pre 2 sata
Testom iz srpskog jezika počelo polaganje male mature u dodatnom roku

Testom iz srpskog jezika počelo polaganje male mature u dodatnom roku

RTV pre 2 sata
Testom iz srpskog jezika počelo polaganje male mature u dodatnom roku

Testom iz srpskog jezika počelo polaganje male mature u dodatnom roku

Telegraf pre 2 sata
Testom iz srpskog jezika počelo polaganje male mature u dodatnom roku

Testom iz srpskog jezika počelo polaganje male mature u dodatnom roku

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaMinistar prosveteMinistarstvo prosvete

Društvo, najnovije vesti »

Obišli smo krug motorom, od redakcije Danasa i nazad: Evo kako izgleda centar Beograda opterećen radovima

Obišli smo krug motorom, od redakcije Danasa i nazad: Evo kako izgleda centar Beograda opterećen radovima

Danas pre 16 minuta
Obustavljen saobraćaj na Iriškom vencu: Šta se dešava u saobraćaju u Novom Sadu i okolini

Obustavljen saobraćaj na Iriškom vencu: Šta se dešava u saobraćaju u Novom Sadu i okolini

Radio 021 pre 16 minuta
Građani Čačka i Gornjeg Milanovca pozivaju na protest solidarnosti sa meštanima Vrbasa i Bačke Palanke

Građani Čačka i Gornjeg Milanovca pozivaju na protest solidarnosti sa meštanima Vrbasa i Bačke Palanke

Nova pre 10 minuta
Rzav na minimumu – ugroženo vodosnabdevanje

Rzav na minimumu – ugroženo vodosnabdevanje

Zoom UE pre 10 minuta
(Mapa) obustavljen saobraćaj kod fruške gore: Evo šta je uzrok, a ovo je alternativni pravac za vozače

(Mapa) obustavljen saobraćaj kod fruške gore: Evo šta je uzrok, a ovo je alternativni pravac za vozače

Blic pre 11 minuta