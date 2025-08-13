Osnovci polažu test iz srpskog u okviru završnog ispita u avgustovskom roku

Učenici osnovnih škola i polaznici funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih danas polažu test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, u okviru završnog ispita u avgustovskom roku.

Učenici će test iz matematike polagati sutra, a treći test u petak, saopštilo je Ministarstvo prosvete Srbije. Polaznici funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih, koji polažu završni ispit u avgustovskom roku, rešavaju sve testove danas. Polaganje je organizovano na 59 lokacija, a prijavljeno je 278 učenika i 531 polaznik funkcionalnog obrazovanja. Pomoćnik ministra prosvete Milan Pašić poručio je da nema razloga za brigu i da je nakon upisa u julu u srednjim