Zagađenje vazduha u Srbiji: izuzetno zagađen vazduh u Čačku, Zaječaru i Negotinu

Naslovi.ai pre 25 minuta
Ekstremno zagađenje vazduha očekuje se zbog vremenskih uslova, sa najkritičnijim područjima u Čačku i Negotinu.

Agencija za zaštitu životne sredine izvestila je o izuzetno zagađenom vazduhu u Čačku, Zaječaru i Negotinu, dok je veoma zagađen u beogradskim opštinama, Šapcu, Paraćinu, Užicu, Nišu, Novom Pazaru i Pančevu. Po podacima sajta AirVisual, najzagađeniji vazduh trenutno je u Čačku. Ozon press RTS

Zbog vremenskih uslova i pojave magle očekuje se ekstremno zagađenje vazduha u narednim danima. Preporuke Agencije i Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograda uključuju izbegavanje fizičkih aktivnosti na otvorenom i boravak u zatvorenom prostoru dok se situacija ne poboljša. Jug press Glas Zaječara Zoom UE

Podaci o kvalitetu vazduha u većem delu Srbije pokazuju da je vazduh zagađen i veoma zagađen, sa satnim vrednostima čestica PM₁₀, PM₂.₅, NO₂, SO₂ i O₃, što potvrđuju merenja Agencije za zaštitu životne sredine. Novi magazin N1 Info Nova ekonomija Ozon

Podaci sajta Beoeko ukazuju na zagađen vazduh u Beogradu, sa izuzetkom stanice Obrenovac gde je kvalitet vazduha dobar ili prihvatljiv. Nedeljnik

