Testom iz srpskog jezika počelo polaganje male mature u dodatnom roku

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Testom iz srpskog jezika počelo polaganje male mature u dodatnom roku

BEOGRAD - Polaganje male mature za učenike osmog razreda osnovne škole koji iz različitih objektivnih razloga nisu pristupili polaganju u junskom roku, počelo je danas u 9 časova testom iz srpskog jezika, a pomoćnik ministra prosvete Milan Pašić izjavio je da se za avgustovski rok prijavilo oko 280 osmaka, koji će na 59 lokacija polagati završni ispit.

"Danas je polaganje iz srpskog jezika, sutra iz matematike, a prekosutra polažu izabrani predmet. Ono što je značajno za njih jeste da imaju mogućnost da ostvare postignuća koja su u skladu sa njihovim rezultatima i da će ti bodovi biti uračunati prilikom upisa u srednju školu", rekao je Pašić, koji je u Osnovnoj školi "Ivan Goran Kovačić" u Beogradu obišao učenike osmog razreda i polaznike funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih koji danas polažu završni
