Vozač skutera ugrozio bezbednost dece na Tamišu

RTV pre 1 sat  |  RTV (Snežana Đurić)
PANČEVO - Vozač skutera na Tamišu bahatom vožnjom ugrozio je bezbednost šestoro dece članova kajak-kanu kluba, koji su sinoć oko 19 časova imali trening. Muškarac M.J. star 29 godina u više navrata naleteo je na njih i trenera i tom prilikom nanete su im lakše povrede.

Prava drama odigrala se na Tamišu kada je vozač skutera velikom brzinom prošao kroz grupu dece koja su trenirala veslanje. On se u više navrata zaletao u njih na užas roditelja i očevidaca koji su to posmatrali sa obale. Deca su oborena u vodu, a trener je uskočio da im pomogne. "Uzeo sam dasku i krenuo ka njemu kako bi zaštitio decu. Mahao sam i vikao i on je usporio. Rekao sam šta to radiš, podavićeš decu, on me opsovao i krenuo pun gas preko mene i četiri puta
