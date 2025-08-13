Grčka u plamenu: Borba sa požarima, više od 4.800 vatrogasaca na terenu, evakuisane desetine građana!

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Grčka u plamenu: Borba sa požarima, više od 4.800 vatrogasaca na terenu, evakuisane desetine građana!

Vatrogasne snage širom Grčke nastavile su protekle noći borbu sa požarima koji su izbili na više lokacija širom zemlje, dok su visoke temperature, suša i olujni vetrovi uslovili dodatno pogoršanje situacije, a na desetine građana je evakuisano, od koji su neki primljeni na bolničko lečenje.

Sve najnovije informacije možete pročitati i u našem BLOGU. Prema poslednjim podacima grčke Vatrogasne službe, od jutros je u akciji gašenja angažovano ukupno 4.850 vatrogasaca. Do sada su poslata 34 hitna upozorenja putem sistema 112, a evakuacije su naložene na području Kefalonije, Zakintosa, Arte, Preveze, Vonice, Etolika, Soluna, Hiosa i Ahaje, prenosi danas grčki "Katimerini". Policija, vojska i obalska straža uspešno su evakuisali desetine građana sa
