Ukrajinski ambasador optimista po pitanju sutrašnjeg samita Trampa i Putina

Beta pre 3 sata

 Ukrajinski ambasador u Srbiji Volodimir Tolkač izjavio je danas da je optimista po pitanju sutrašnjeg sastanka predsednika SAD i Rusije, Donalda Trampa i Vladimira Putina o ratu u Ukrajini.

"Za mene su svi razgovori dobri jer nam treba da uspostavimo mir u mojoj zemlji, a da ne izgubimo mnogo ljudi na tom putu", rekao je Tolkač agenciji Beta.

Istakao je da sutrašnji sastanak vidi kao prvi korak.

"Međutim imamo snažan zahtev - teritorijalni integritet Ukrajine, isto kao ovde u Srbiji. I treba nam da budemo sigurni od neke buduće agresije. U ovom slučaju najbolji način je NATO, ne znam kako će o tome biti razgovarano sutra, ali nema drugog puta za odbranu naše teritorije", rekao je ambasador.

Sastanak Trampa i Putina, zakazan za sutra, održaće se u vojnoj bazi u blizini Enkoridža na Aljasci koja je štitila SAD od Sovjetskog saveza tokom Hladnog rata, a i sada ih štiti od Rusije. Sastanku neće prisustvovati ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

(Beta, 14.08.2025)

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRusijaDonald Tramp

