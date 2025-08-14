(Uživo) Isplivao snimak početka požara u crnoj gori: Teška noć za narod i službe, dirljiva scena tera suze na oči (foto/video)

Kurir pre 1 sat
(Uživo) Isplivao snimak početka požara u crnoj gori: Teška noć za narod i službe, dirljiva scena tera suze na oči (foto/video)…

Od najnovijeg Hronološki Pas koji je pokušao na svoj način da pomogne u gašenju požara posebno je osvojio srca mnogih na društvenim mrežama.

Na internetu se pojavio snimak sa nadzornih kamera u mjestu Đurkovići u Piperima, na kojem se vidi sam početak požara u tom mestu. Vršilac dužnosti komandira Službe zaštite i spašavanja Nikola Bojanović rekao je da su u Piperima od vatre odbranili kuće i crkvu. Danas će u gašenju vatre pomagati helikopter Bosne i Hercegovine, kao i vozila i vatrogasci iz Austrije i Švajcarske. Vatrogasci, volonteri i ostale službe borili su sa vatrenom stihijom koja je bila
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Crna Gora: Besane noći, privođenje osumnjičenih za podmetanje požara

Crna Gora: Besane noći, privođenje osumnjičenih za podmetanje požara

BBC News pre 26 minuta
Dan žalosti u Crnoj Gori zbog pogibije vojnika u gašenju požara, ne prestaje borba sa vatrom

Dan žalosti u Crnoj Gori zbog pogibije vojnika u gašenju požara, ne prestaje borba sa vatrom

RTS pre 1 sat
Teško se diše, vazduh štipa za oči i nos: Podgorica pod oblakom dima - građani izlaze napolje samo kad moraju, a od danas u…

Teško se diše, vazduh štipa za oči i nos: Podgorica pod oblakom dima - građani izlaze napolje samo kad moraju, a od danas u državnim apotekama dele se besplatne maske (FOTO)

RINA pre 55 minuta
Uživo (foto, video) "alarmantno je na sve strane" Požari još ne daju Crnoj Gori da diše, situacija je kritična: Danas Dan…

Uživo (foto, video) "alarmantno je na sve strane" Požari još ne daju Crnoj Gori da diše, situacija je kritična: Danas Dan žalosti zbog pogibije vojnika

Blic pre 56 minuta
Teško se diše, vazduh štipa za oči i nos: Podgorica pod oblakom dima - građani izlaze napolje samo kad moraju, a od danas u…

Teško se diše, vazduh štipa za oči i nos: Podgorica pod oblakom dima - građani izlaze napolje samo kad moraju, a od danas u državnim apotekama dele se besplatne maske (FOTO)

RINA pre 25 minuta
Crna Gora: Besane noći, privođenje osumnjičenih za podmetanje požara

Crna Gora: Besane noći, privođenje osumnjičenih za podmetanje požara

Danas pre 26 minuta
Vatrena stihija u Crnoj Gori ne jenjava: Još jedna besana noć na požarištima, najkritičnije u Podgorici

Vatrena stihija u Crnoj Gori ne jenjava: Još jedna besana noć na požarištima, najkritičnije u Podgorici

Euronews pre 36 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraBosnaHercegovinaBosna i HercegovinaPodgoricaInternetAustrijahelikopterpožarPozari

Svet, najnovije vesti »

U susret samitu na Aljasci Tramp se raspituje - šta se promenilo kod Putina?

U susret samitu na Aljasci Tramp se raspituje - šta se promenilo kod Putina?

N1 Info pre 1 minut
“Osujećen ukrajinski raketni plan”

“Osujećen ukrajinski raketni plan”

Vesti online pre 6 minuta
Meta i Telegram pod pritiskom Rusije: Blokiranje poziva kao "odgovor na kriminal"

Meta i Telegram pod pritiskom Rusije: Blokiranje poziva kao "odgovor na kriminal"

Blic pre 6 minuta
"Mogli bi da bombardujemo Gazu kao saveznici Drezden": Netanjahua novinari pitali zašto ne izbriše Hamas i Gazu sa mape?!

"Mogli bi da bombardujemo Gazu kao saveznici Drezden": Netanjahua novinari pitali zašto ne izbriše Hamas i Gazu sa mape?!

Blic pre 6 minuta
Jemenski Huti raketirali aerodrom u Tel Avivu

Jemenski Huti raketirali aerodrom u Tel Avivu

Sputnik pre 5 minuta