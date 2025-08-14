Studenti u blokadi pripadnicima Vojske Srbije: Stanite uz narod, jer bez naroda nema ni vojske

Studenti u blokadi Fakulteta tehničkih nauka objavili su saopštenje povodom događaja od 13. i 14. avgusta, u kojem se obraćaju pripadnicima Vojske Srbije. – Sinoć je Novi Sad bio poprište sukoba između građana i pristalica Srpske napredne stranke, u kojem je eskalacija nasilja kulminirala scenom koja je zgrozila javnost: na snimcima se jasno vidi muškarac kako poteže pištolj i ispaljuje hice u vazduh. Danas je potvrđeno da je taj čovek pripadnik elitne specijalne