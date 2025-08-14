"Vlast htela sukobima da izazove građanski rat": Studenti u blokadi posle sinoćnjih protesta

N1 Info pre 54 minuta  |  nova.rs
"Vlast htela sukobima da izazove građanski rat": Studenti u blokadi posle sinoćnjih protesta

Studenti u blokadi oglasili su se na društvenim mrežama po završetku protesta širom Srbije koji su se održali prethodne noći i poručili, da je vlast sinoć htela sukobima da izazove građanski rat. „Režim je krivca davno odredio – krivi su studenti i građani.

Državni vrh se više ne krije iza fraza o dijalogu, predsednik je najavio čišćenje. Policija je ponovo zaštitila režimske lojaliste koji su bacali kamenice i ispaljivali pirotehniku na demostrante. Pred narod su izašli i sa pištoljem,“ navode u objavi na ovoj društvenoj mreži i dodaju da im „neće dozvoliti da nastave sa uništavanjem ljudskih života“, napisali su studenti u blokadi na Instagramu, prenosi Nova.rs. Објава коју дели Samoorganizovana grupa studenata -
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Studenti u blokadi: Vlast više i ne krije da želi građanski rat

Studenti u blokadi: Vlast više i ne krije da želi građanski rat

Bujanovačke pre 14 minuta
Studenti u blokadi: „Vlast sukobima pokušala da izazove građanski rat“

Studenti u blokadi: „Vlast sukobima pokušala da izazove građanski rat“

Nedeljnik pre 19 minuta
Studenti u blokadi: Vlast konačno htela sukobima da izazove građanski rat

Studenti u blokadi: Vlast konačno htela sukobima da izazove građanski rat

Danas pre 1 sat
Oglasili se studenti u blokadi: „Vlast je sinoć htela da izazove građanski rat, policija štitila režimske lojaliste koji su…

Oglasili se studenti u blokadi: „Vlast je sinoć htela da izazove građanski rat, policija štitila režimske lojaliste koji su bacali kamenice“

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Ćuta: Sinoć mi policija bila na vratima, pretpostavljam da će me teretiti za napad na službeno lice

Ćuta: Sinoć mi policija bila na vratima, pretpostavljam da će me teretiti za napad na službeno lice

N1 Info pre 4 minuta
Carinske tenzije u Indiji i Švajcarskoj - kakva je pozicija Srbije

Carinske tenzije u Indiji i Švajcarskoj - kakva je pozicija Srbije

Bloomberg Adria pre 4 minuta
Sve manje Amerikanaca pije alkohol

Sve manje Amerikanaca pije alkohol

Radio 021 pre 9 minuta
Studenti u blokadi: Vlast više i ne krije da želi građanski rat

Studenti u blokadi: Vlast više i ne krije da želi građanski rat

Bujanovačke pre 14 minuta
Studenti u blokadi: „Vlast sukobima pokušala da izazove građanski rat“

Studenti u blokadi: „Vlast sukobima pokušala da izazove građanski rat“

Nedeljnik pre 19 minuta