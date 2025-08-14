Studenti u blokadi: Vlast htela da izazove građanski rat

Pravda pre 56 minuta  |  Mediji
Studenti u blokadi: Vlast htela da izazove građanski rat

Studenti u blokadi oglasili su se na društvenim mrežama po završetku protesta širom Srbije koji su se održali prethodne noći i poručili da je "vlast sinoć htela sukobima da izazove građanski rat".

Prikaži ovu objavu u aplikaciji Instagram Objava koju deli Samoorganizovana grupa studenata - Blokada (@studenti_u_blokadi) - Režim je krivca davno odredio - krivi su studenti i građani. Državni vrh se više ne krije iza fraza o dijalogu, predsednik je najavio čišćenje. Policija je ponovo zaštitila režimske lojaliste koji su bacali kamenice i ispaljivali pirotehniku na demonstrante. Pred narod su izašli i sa pištoljem - navode studenti u objavi na Instagramu i
