Studenti za večeras najavili nova protestna okupljanja: "Večeras pucate po šavovima"

Studenti u blokadi najavili su za večeras nova protestna okupljanja.

Oni su poručili: "Večeras pucate po šavovima." Okupljanja će biti u 19.30 časova, ali tačne lokacije još nisu objavljene. Ono što je poznato je da će protest i večeras biti u Novom Sadu. Studenti u blokadi su ga najavili uz pitanje "Na našu decu?". Okupljanje će biti 19.45 časova ispred zgrade BIA na Bulevaru oslobođenja. U pitanju je lokacija koja je vrlo blizu prostorija SNS na Bulevaru oslobođenja. Sinoć su u više od 20 gradova širom Srbije održani protesti zbog