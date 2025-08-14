VJT u Pančevu pokrenulo istragu protiv osumnjičenog koji je skuterom prevrnuo čamce

Više javno tužilaštvo u Pančevu je donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenog M.J. (29) iz tog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo u pokušaju i izazivanje opšte opasnosti, kada je vozeći skuter za vodu prevrnuo nekoliko kanu čamaca u kojima se nalazilo 10 maloletnih lica koja su zadobila lake telesne povrede, a nakon toga pokušao da liši života trenera kajak kluba.

Osumnjičenom se stavlja na teret da je na gradskom keju u Pančevu, na reci Tamiš izazvao opasnost po veći veći broj okupljenih ljudi, tako što je u vreme održavanja treninga Kajak-kanu kluba "Tamiš" upravljao motornim skuterom za vodu. "Razvijanjem velike brzine i nasilničkom vožnjom stvorio talase koji su prevrnuli nekoliko kanu čamaca u kojima se nalazilo desetoro oštećenih, maloletnih lica uzrasta od šest do 15 godina života, koji su zadobili lake telesne