Putinova pobeda na Aljasci: Samit sa Trampom menja diplomatsku igru

Predsednici Vladimir Putin i Donald Tramp sastaće se na Aljasci, a ovaj samit, neočekivan po lokaciji, već se smatra velikom diplomatskom pobedom za Rusiju.

Prema analizi CNN-a, Moskva doživljava samit kao povratak Rusije na glavnu međunarodnu scenu, demantujući tvrdnje o njenoj izolaciji. Simbolika Aljaske, nekadašnjeg ruskog poseda, dodatno jača Putinov nacionalistički imidž, a ruski državni mediji već je predstavljaju kao “našu Aljasku”. Centralna tema sastanka biće rat u Ukrajini. Bela kuća insistira na tome da je jedini cilj okončanje sukoba, dok je Tramp upozorio na “veoma teške posledice” ako Putin ne pristane