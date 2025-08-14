Protesti u više gradova u Srbiji: Žandarmerija intervenisala u Beogradu, incidenti i u Novom Sadu

Sputnik pre 50 minuta
Protesti u više gradova u Srbiji: Žandarmerija intervenisala u Beogradu, incidenti i u Novom Sadu

Novi incidenti nešto pre ponoći dogodili su se na protestima u Novom Sadu, ali u Beogradu. Žandarmerija je bila promorana da interveniše kod Londona i da potiskuje učesnike protesta ka Slaviji. Napeto je još uvek i u Novom Sadu.

Ranije večeras, na protestu u Novom Sadu došlo je do incidenata zbog gađanja pirotehničkim sredstvima. Stakla na sedištu SNS-a su razbijena. Do incidenata je došlo i na Novom Beogradu. Protesti se održavaju i u Nišu, Kraljevu, Kragujevcu, Gornjem Milanovcu, Jagodini... Pristalice SNS okupljaju se ispred prostorija stranke u više gradova. MUP je saopštio da je u Novom Sadu povređen policajac. "U napadu protestanata na prostorije Srpske napredne stranke u
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Prevoznik Jaćimović ponovo u žiži nakon nereda u Novom Sadu (video)

Prevoznik Jaćimović ponovo u žiži nakon nereda u Novom Sadu (video)

Politika pre 50 minuta
Sukob demonstranata i pristalica SNS-a u Novom Sadu: Ispaljena pirotehnička sredstva na građane (VIDEO)

Sukob demonstranata i pristalica SNS-a u Novom Sadu: Ispaljena pirotehnička sredstva na građane (VIDEO)

Danas pre 3 sata
"Policija je morala da interveniše": Oglasio se Dačić: "u Novom Sadu je došlo do masovnog napada"

"Policija je morala da interveniše": Oglasio se Dačić: "u Novom Sadu je došlo do masovnog napada"

Blic pre 3 sata
Ko je odgovoran za eskalaciju nasilja u Vrbasu i Bačkoj Palanci?

Ko je odgovoran za eskalaciju nasilja u Vrbasu i Bačkoj Palanci?

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišNovi SadSrpska napredna strankaMUPSNSLondonJagodinažandarmerijaKraljevoKragujevacsrbija

Politika, najnovije vesti »

Vučić: Za batinaše i huligane neće biti milosti

Vučić: Za batinaše i huligane neće biti milosti

Beta pre 30 minuta
UŽIVO (VIDEO, FOTO) Protesti „Srbijo probudi se“ širom zemlje: U „Ćacilendu“ predsednik Srbije i Andrej Vučić, u Novom Sadu…

UŽIVO (VIDEO, FOTO) Protesti „Srbijo probudi se“ širom zemlje: U „Ćacilendu“ predsednik Srbije i Andrej Vučić, u Novom Sadu muškarac sa pištoljem, okršaji građana i pristalica SNS

Danas pre 1 sat
Vučić: Za batinaše i huligane neće biti milosti

Vučić: Za batinaše i huligane neće biti milosti

Danas pre 5 minuta
Vesnici izbora garnirani nasiljem

Vesnici izbora garnirani nasiljem

Radar pre 55 minuta
"Preko 60 povređenih građana u Novom Sadu, plivaju u krvi": Vučić: "Uspostavićemo javni red i mir, svi nasilnici će biti…

"Preko 60 povređenih građana u Novom Sadu, plivaju u krvi": Vučić: "Uspostavićemo javni red i mir, svi nasilnici će biti privedeni"

Blic pre 50 minuta