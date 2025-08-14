Protesti u više gradova u Srbiji: Žandarmerija intervenisala u Beogradu, incidenti i u Novom Sadu

Novi incidenti nešto pre ponoći dogodili su se na protestima u Novom Sadu, ali u Beogradu. Žandarmerija je bila promorana da interveniše kod Londona i da potiskuje učesnike protesta ka Slaviji. Napeto je još uvek i u Novom Sadu.

Ranije večeras, na protestu u Novom Sadu došlo je do incidenata zbog gađanja pirotehničkim sredstvima. Stakla na sedištu SNS-a su razbijena. Do incidenata je došlo i na Novom Beogradu. Protesti se održavaju i u Nišu, Kraljevu, Kragujevcu, Gornjem Milanovcu, Jagodini... Pristalice SNS okupljaju se ispred prostorija stranke u više gradova. MUP je saopštio da je u Novom Sadu povređen policajac. "U napadu protestanata na prostorije Srpske napredne stranke u