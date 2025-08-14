EU pozvala na prekid „svake eskalacije tenzija“ u Srbiji

Vreme pre 2 sata
Prava na mirne demonstracije i slobodu okupljanja moraju biti poštovana, a vlasti moraju da zaštite učesnike okupljanja od štete ili nasilja, poručila je EU

Evropska unija oštro osuđuje svaki čin nasilja, uključujući pretnje novinarima i poziva na prekid svake eskalacije tenzija, izjavio je danas portparol Evropske komisije Gijom Mersije u reakciji na dešavanja tokom sinoćnih protesta u Srbiji. Navodeći da EU „vrlo pažljivo“ prati situaciju, Mersije je naglasio da „prava na mirne demonstracije i slobodu okupljanja moraju biti poštovana, a da vlasti moraju da zaštite učesnike okupljanja od štete ili nasilja“. Podsetivši
