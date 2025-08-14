Pištolj i baklje, Andrej i Aleksandar

Vreme pre 3 sata
Pištolj i baklje, Andrej i Aleksandar

Protest „Probudi se“ držao je budnim pobunjene građane, ali i brojne pripadnike policije, maskirane batinaše, vrh Srpske napredne stranke i ceo Ćacilend

Malo ko je spavao u Srbiji u noći između 13. i 14. avgusta. Jedan izvučen pištolj, desetine povređenih, ozbiljni okršaji, pojavljivanje Andreja i Aleksandra Vučića u Ćacilendu – ovo je ukratko saldo protesta širom Srbije, koji su se odigrali u veče i tokom noći sa srede na četvrtak. Organizatori su samo nekoliko sati ranije, u sredu, 13. avgusta pozvali na brojne proteste sa porukom „Probudi se“, a povod su bili incidenati koji su se dogodili ispred prostorija
