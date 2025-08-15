(Foto) ovo su brutalno ubijeni Srbin i Makedonac u Boliviji: Isplivale njihove fotografije: Četiri osobe uhapšene zbog jezivog ubistva

U Santa Kruzu u Boliviji ubijeni su i Miljan Đekić (38) iz Niša i Dejančo Lazarevski (43) zvani Makedonac iz Strumice kao i Vanja Milošević iz Srbije, a sada su se pojavile fotarafije ubijenog Đekića i Lazarevskog.

Strani mediji "Reduno" objavio je fotografije dvojice muškaraca za koje tvrde da su ubijeni Srbin Miljan Đekić (38) i Dejančo Lazarevski (43) zvani Makedonac iz Strumice. Bolivijska policija njihova izmasakrirana tela, podsetimo, pronašla je u kuhinji iznajmljene kuće, pošto su komšije prijavile da se iz nje čuju muzika i uznemirujući krici. - Zatečena su tri tela, uvijena u crne najlonske džakove, koja su najverovatnije bila pripremljena za transport na drugu