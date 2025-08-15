Objavljena Šangajska lista za 2025.: Godinu Beogradski univerzitet među 500 najboljih, evo na kom je mestu

Objavljena je najnovija Šangajska lista visokoškolskih ustanova sveta, a Univerzitet u Beogradu nalazi se među 500 najboljih.

Dakle, na spisku za 2025. godinu, naš najveći univerzitet je zadržao prošlogodišnju poziciju u grupi od 401. do 500 mesta. Analizirano je više od 2.500 institucija, a objavljena je lista 1.000 najboljih univerziteta u svetu. Iako je prošle godine bio u grupi od 901. do 1.000 mesta, sada je sa liste ispao Univerzitet u Novom Sadu. Prva tri mesta nisu nikakvo iznenađenje. Prvi na spisku je Harvard univerzitet i to 23. put, a zatim slede Stenford i MIT. Univerziteti