Uživo (foto, video) "dan d" na Aljasci Putin stiže u Ameriku, snimljen njegov konvoj, Tramp se oglasio pred put: Lavrov natpisom na majici podigao buru

Blic pre 10 minuta
Uživo (foto, video) "dan d" na Aljasci Putin stiže u Ameriku, snimljen njegov konvoj, Tramp se oglasio pred put: Lavrov…

Predsednici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije Donald Tramp sastaće se danas na Aljasci, najvećoj i najudaljenijoj američkoj saveznoj državi, kako bi razgovarali o okončanju rata u Ukrajini.

Sastanak bi trebalo da se održi u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson, udaljenoj oko 10 kilometara od Enkoridža, za koju "CNN" navodi da je jedina na Aljasci koja ispunjava bezbednosne zahteve. Početak samita, koji mnogi ocenjuju kao istorijski, najavljen je za 11.00 po lokalnom vremenu, odnosno 21.00 po srednjeevropskom, a kako je najavio pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov on će u potpunosti biti usaglašen i počeće razgovorom tet-a-tet, nakon čega će uslediti
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Lavrov već stigao u Enkoridž: U dukserici s natpisom SSSR

Lavrov već stigao u Enkoridž: U dukserici s natpisom SSSR

N1 Info pre 45 minuta
Istorijski samit Trampa i Putina na Aljasci o ratu u Ukrajini i aktuelnim napadima

Istorijski samit Trampa i Putina na Aljasci o ratu u Ukrajini i aktuelnim napadima

Naslovi.ai pre 16 minuta
Lavrov došao na Aljasku u dukserici s natpisom SSSR

Lavrov došao na Aljasku u dukserici s natpisom SSSR

Beta pre 30 minuta
UŽIVO Tramp pred put na Aljasku poručio - „Ulozi su visoki!!!“; u Enkoridž sleteo ruski avion Il-76

UŽIVO Tramp pred put na Aljasku poručio - „Ulozi su visoki!!!“; u Enkoridž sleteo ruski avion Il-76

Sputnik pre 10 minuta
Lavrov stigao na Aljasku u dukserici s natpisom SSSR

Lavrov stigao na Aljasku u dukserici s natpisom SSSR

Nedeljnik pre 35 minuta
Ko ima jače adute u Enkoridžu – Putin ili Tramp /video/

Ko ima jače adute u Enkoridžu – Putin ili Tramp /video/

Sputnik pre 25 minuta
“Najopasniji momenat za Zelenskog”

“Najopasniji momenat za Zelenskog”

Vesti online pre 40 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaCNNDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Istorijski samit Trampa i Putina na Aljasci o ratu u Ukrajini i aktuelnim napadima

Istorijski samit Trampa i Putina na Aljasci o ratu u Ukrajini i aktuelnim napadima

Naslovi.ai pre 16 minuta
Lavrov već stigao u Enkoridž: U dukserici s natpisom SSSR

Lavrov već stigao u Enkoridž: U dukserici s natpisom SSSR

N1 Info pre 45 minuta
Lavrov došao na Aljasku u dukserici s natpisom SSSR

Lavrov došao na Aljasku u dukserici s natpisom SSSR

Beta pre 30 minuta
Broj povređenih u napadu dronom na kuću u Kursku porastao na 17

Broj povređenih u napadu dronom na kuću u Kursku porastao na 17

RTV pre 10 minuta
Uživo (foto, video) "dan d" na Aljasci Putin stiže u Ameriku, snimljen njegov konvoj, Tramp se oglasio pred put: Lavrov…

Uživo (foto, video) "dan d" na Aljasci Putin stiže u Ameriku, snimljen njegov konvoj, Tramp se oglasio pred put: Lavrov natpisom na majici podigao buru

Blic pre 10 minuta