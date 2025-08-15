Uživo (foto, video) "dan d" na Aljasci Putin stiže u Ameriku, snimljen njegov konvoj, Tramp se oglasio pred put: Lavrov natpisom na majici podigao buru

Predsednici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije Donald Tramp sastaće se danas na Aljasci, najvećoj i najudaljenijoj američkoj saveznoj državi, kako bi razgovarali o okončanju rata u Ukrajini.

Sastanak bi trebalo da se održi u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson, udaljenoj oko 10 kilometara od Enkoridža, za koju "CNN" navodi da je jedina na Aljasci koja ispunjava bezbednosne zahteve. Početak samita, koji mnogi ocenjuju kao istorijski, najavljen je za 11.00 po lokalnom vremenu, odnosno 21.00 po srednjeevropskom, a kako je najavio pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov on će u potpunosti biti usaglašen i počeće razgovorom tet-a-tet, nakon čega će uslediti