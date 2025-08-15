Blagojević: Fudbal je pokazao svoje surovo lice, ali ponosan sam na naše mlade igrače

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević rekao je da je fudbal pokazao svoje „surovo lice“, ali i da je uprkos eliminaciji od Hibernijana posle produžetaka ponosan na svoje igrače. – Završilo se ovo naše putešestvije u Evropi za ovu sezonu, nažalost jednim neverovatnim scenarijem u ove dve utakmice.

Na kraju, fudbal je bio prilično surov prema ovoj našoj deci, prema ovoj našoj mladoj ekipi. Verujem da će ovo iskustvo dugo pamtiti, naravno ne sa prijatnim osećanjem, ali da će im pomoći u sazrevanju kroz koje oni sada prolaze – rekao je Blagojević za Arenu sport. Fudbaleri Partizana nisu uspeli da se plasiraju u plej-of kvalifikacija za Ligu konferencija, uprkos pobedi u revanšu u Edinburgu nad Hibernijanom posle produžetaka sa 3:2. Partizan je u prvom meču u
