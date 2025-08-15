Macut: Napad na državu zaslužuje svaku osudu

Premijer Đuro Macut danas je najoštrije osudio nemire u Beogradu, Novom Sadu i drugim gradovima u Srbiji, kao i napade na policiju i uništavanje javne i privatne imovine, saopštila je Vlada Srbije.

Macut je istakao da takvo ponašanje predstavlja direktan napad na državu, dodajući da se na ulicama nisu dešavali mirni protesti, već okupljanje huligana čiji je cilj narušavanje javnog reda i mira. „Kada napadnete policiju, vi napadate državu“, naveo je Macut i naglasio da ne smemo dozvoliti da oni koji mesecima odgovorno i predano čuvaju bezbednost građana budu vređani i ponižavani. „Ovakvo ponašanje zaslužuje svaku osudu“, dodao je Macut i poručio da će „država