Vujić: Napad na policiju napad na državu, sve učesnike tih napada hitno procesuirati

BEOGRAD - Ministar pravde Nenad Vujić najoštrije je osudio svaki napad na pripadnike policije, koji, kako je istakao, predstavljaju prvu liniju odbrane bezbednosti građana i ustavnog poretka Republike Srbije.

"Napad na policajca u vršenju službene dužnosti nije samo napad na pojedinca, već i na državu i pravni poredak. Građani očekuju nultu toleranciju prema napadima na policiju i kažnjavanje nasilnika u skladu sa zakonom", istakao je Vujić povodom sinoćnjih nasilnih protesta u više gradova, a saopštilo Ministarstvo pravde. Vujić je pozvao sve sudije i tužioce da svojim radom štite pravni poredak i bezbednost građana, pa samim tim i svoju, jer, kako je istakao, samo