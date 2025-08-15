Reagovanja na sinoćne incidente i nasilje tokom protesta

Povodom nasilja na sinoćnjim protestima u više gradova Srbije stižu reagovanja u kojima se osuđuju napadi na policiju, s druge strane na njihovu reakciju i upozorava na moguću dalju eskalaciju sukoba.

Ministar pravde Nenad Vujić najoštrije je osudio svaki napad na pripadnike policije, koji, kako je istakao, predstavljaju prvu liniju odbrane bezbednosti građana i ustavnog poretka Republike Srbije. "Napad na policajca u vršenju službene dužnosti nije samo napad na pojedinca, već i na državu i pravni poredak. Građani očekuju nultu toleranciju prema napadima na policiju i kažnjavanje nasilnika u skladu sa zakonom", istakao je Vujić povodom sinoćnjih nasilnih