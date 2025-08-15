Macut: “Protesti su bili okupljanje huligana, a ne mirnih građana”

Premijer Đuro Macut najoštrije je osudio nemire i napade na policiju tokom protesta u Beogradu, Novom Sadu i drugim gradovima Srbije.

U saopštenju Vlade, Macut je izjavio da se na ulicama nisu održavali mirni protesti, već da se radilo o okupljanju huligana s ciljem narušavanja javnog reda i mira. “Kada napadnete policiju, vi napadate državu”, rekao je Macut i naglasio da se neće dozvoliti da pripadnici policije, koji brinu o bezbednosti građana, budu vređani i ponižavani. Premijer je poručio da će država reagovati odlučno i u skladu sa zakonom, a da će svako ko prekrši zakon snositi odgovornost.