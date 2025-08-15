Trampova "zver" je krenula, konačno je u avionu za Aljasku! Američki predsednik pred istorijski samit poslao poruku! Evo kada stiže Putin! (foto, video)
Kurir pre 15 minuta
Od najnovijeg Hronološki Let ruskog predsednika Vladimira Putina iz Magadana za Enkoridž na Aljasci gde će se sastati sa svojim američkim kolegom Donaldom Trampom, biće "tačan" i očekuje se da Putin sleti u 21 čas (po srednjeevropskom vremenu), rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Peskov je saopštio da Putin trenutno ima sastanak o pitanjima razvoja Magadanske oblasti. "Zatim će uslediti poseban sastanak sa guvernerom. A potom će biti tačan let iz Magadana za Enkoridž zbog toga što predsednik tačno u 11 sati po lokalnom vremenu mora da sleti, a predsednik Tramp će ga dočekati kod aviona“, rekao je Peskov. Putinov portparol je istakao i da će predsednik Rusije tokom leta za Aljasku raditi na dokumentima, uključujući i sve teze predstojećeg