Od najnovijeg Hronološki Let ruskog predsednika Vladimira Putina iz Magadana za Enkoridž na Aljasci gde će se sastati sa svojim američkim kolegom Donaldom Trampom, biće "tačan" i očekuje se da Putin sleti u 21 čas (po srednjeevropskom vremenu), rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je saopštio da Putin trenutno ima sastanak o pitanjima razvoja Magadanske oblasti. "Zatim će uslediti poseban sastanak sa guvernerom. A potom će biti tačan let iz Magadana za Enkoridž zbog toga što predsednik tačno u 11 sati po lokalnom vremenu mora da sleti, a predsednik Tramp će ga dočekati kod aviona“, rekao je Peskov. Putinov portparol je istakao i da će predsednik Rusije tokom leta za Aljasku raditi na dokumentima, uključujući i sve teze predstojećeg