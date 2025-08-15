Putin i Tramp ušli u "zver" od 245.000 dolara: Luksuzni auto otporan na metke i bombe ih prevozi na sastanak (Video)

Mondo pre 57 minuta  |  Aleksandar Blagić
Američki predsednik Donald Tramp dočekao je ruskog predsednika na pisti u Enkoridžu, a nakon srdačnog rukovanja, ušli su u ruski automobil "Aurus Senat", poznatiji kao "zver", prenosi " Skaj Njuz".

Reč je o ruskom službenom predsedničkom automobilu čija vrednost je procenjena na oko 18 miliona rubalja, odnosno oko 245.000 dolara. Aurus Senat, retro stilizovan prema ZIL limuzini iz sovjetske ere, službeni je ruski predsednički automobil i Putin ga je vozio na svoju svečanu ceremoniju u Kremlju u maju povodom obeležavanja 80 godina od pobede nad fašizmom. Državni istraživački centar Ruske Federacije (NAMI) predstavio je Aurus Senat 2018. godine. Senat je bio
