Upozorenje – visoke temperature

RTK pre 3 sata
Upozorenje – visoke temperature

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije na visoke temperature danas i sutra, a cela zemlja je danas pod narandžastim meteo alarmom.

Narandžasti meteo alarm označava opasno vreme s prognoziranim opasnim vremenskim pojavama, takvog intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje, pa treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova, te pratiti savete koje daju nadležne državne službe. RHMZ ukazuje i na ekstremne uslove za nastanak i razvoj požara na otvorenom. Meteorološki uslovi biće izrazito pogodni za
