Zvezda opet odložila meč Superlige zbog obaveza u Evropi

Utakmica šestog kola Superlige Srbije između fudbalera Crvene zvezde i Čukaričkog odložena je zbog obaveza šampiona Srbije u plej-ofu Lige šampiona.

"Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je utakmica šestog kola Superlige Srbije između našeg tima i Čukaričkog odložena zbog obaveza Crvene zvezde u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Po prvobitnom planu, meč između Zvezde i Čukaričkog bio je zakazan za subotu 23. avgusta, međutim zbog nastupa našeg kluba u kvalifikacijama duel je pomeren, a o novom terminu odigravanja meča javnost će biti naknadno obaveštena", stoji u klupskoj objavi. Pre utakmice