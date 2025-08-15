Bruka Hajduka! Splićani 15. godinu za redom ispadaju u kvalifikacijama za evropska takmičenja

Večernje novosti pre 31 minuta
Bruka Hajduka! Splićani 15. godinu za redom ispadaju u kvalifikacijama za evropska takmičenja

Fudbaleri Hajduka iz Splita neće igrati u evropskim takmičenjima ni ove sezone, pošto je njihov put okončao albanski predstavnik FK Dinamo Tirana.

FOTO: Profimedia Hajduk je u prvom meču u Splitu slavio sa 2:1, ali je u revanšu poražen sa 3:1 i to nakon produžetka. Baton Zabergja je postigao gol u 14. minutu za 1:0 u tirani i taj rezultat je ostao na snazi i nakon 90 minuta. Veoma bitan trenutak na utakmici dogodio se u 78. minutu, kada je Abdulie Saniang dobio drugi žuti, odnosno crveni karton, pa je Hajduk ostao sa deset igrača. Uprkos tome, hrvatski tim je poravnao rezultat preko Frana Karačića u 99.
