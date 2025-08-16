"Putin 1 - Tramp 0" Nemci čupaju kose, Išinger ne može da sakrije bes zbog samita na Aljasci

Alo pre 55 minuta
"Putin 1 - Tramp 0" Nemci čupaju kose, Išinger ne može da sakrije bes zbog samita na Aljasci

Iskusni nemački diplomata i bivši predsedavajući Minhenske bezbednosne konferencije Volfgang Išinger ocenio je da je samit predsednika Rusije i SAD na Aljasci bio razočaravajući.

"Putin je dobio crveni tepih, a Tramp ništa zauzvrat. Kao što smo se i pribojavali: nema primirja, nema mira, nema sankcija", naveo je Išinger na mreži Iks. On je ocenio da je sasvim jasno da je rezultat sastanka bio "1:0 za Putina". "Nema stvarnog napretka - očigledno 1:0 za Putina - nema novih sankcija. Za Ukrajince: ništa. Za Evropu: duboko razočaravajuće", ocenio je bivši nemački diplomata. Putin i Tramp sastali su se juče u vojnoj bazi u Enkoridžu na Aljasci,
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Hilari Klinton šokirala svet izjavom! "Ako Tramp to uradi, nominovaću ga za Nobela": Evo šta ljuta protivnica američkog…

Hilari Klinton šokirala svet izjavom! "Ako Tramp to uradi, nominovaću ga za Nobela": Evo šta ljuta protivnica američkog predsednika poručuje

Blic pre 40 minuta
Melanija pisala Putinu: Tramp mu predao pismo

Melanija pisala Putinu: Tramp mu predao pismo

B92 pre 35 minuta
Čitači usana otkrili: Evo šta su Putin i Tramp rekli jedan drugom

Čitači usana otkrili: Evo šta su Putin i Tramp rekli jedan drugom

B92 pre 30 minuta
uživo RAT U UKRAJINI Rusija noćas lansirala 85 dronova i balističku raketu na Ukrajinu, oborena 61 letelica

uživo RAT U UKRAJINI Rusija noćas lansirala 85 dronova i balističku raketu na Ukrajinu, oborena 61 letelica

Euronews pre 1 sat
Istorijski sastanak Trampa i Putina: Dvojica lidera kao stari znanci

Istorijski sastanak Trampa i Putina: Dvojica lidera kao stari znanci

Vreme pre 1 sat
Melanija uputila lično pismo Putinu! Predao mu ga je Tramp tokom sastanka: Evo šta je tražila od ruskog lidera

Melanija uputila lično pismo Putinu! Predao mu ga je Tramp tokom sastanka: Evo šta je tražila od ruskog lidera

Blic pre 1 sat
Lipavski osuđuje Putina, hvali Trampa

Lipavski osuđuje Putina, hvali Trampa

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Rusija

Svet, najnovije vesti »

Odjeci sastanka Trampa i Putina – rukovanje bez odgovora, "crveni tepih za nasilnika" i očigledna pobeda Rusije

Odjeci sastanka Trampa i Putina – rukovanje bez odgovora, "crveni tepih za nasilnika" i očigledna pobeda Rusije

RTS pre 5 minuta
Istorijski susret Trumpa i Putina - usaglašeno više pitanja, ali ne i kraj rata

Istorijski susret Trumpa i Putina - usaglašeno više pitanja, ali ne i kraj rata

Bloomberg Adria pre 39 minuta
Više od 300 ljudi poginulo u poplavama u Pakistanu

Više od 300 ljudi poginulo u poplavama u Pakistanu

RTV pre 25 minuta
Objavljen prvi intervju Trampa nakon susreta s Putinom, imao je poruku za Zelenskog

Objavljen prvi intervju Trampa nakon susreta s Putinom, imao je poruku za Zelenskog

Danas pre 20 minuta
Putin: Sukob u Ukrajini se ne bi ni desio da je Tramp bio predsednik SAD

Putin: Sukob u Ukrajini se ne bi ni desio da je Tramp bio predsednik SAD

Pravda pre 15 minuta