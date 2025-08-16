"Putin 1 - Tramp 0" Nemci čupaju kose, Išinger ne može da sakrije bes zbog samita na Aljasci

Iskusni nemački diplomata i bivši predsedavajući Minhenske bezbednosne konferencije Volfgang Išinger ocenio je da je samit predsednika Rusije i SAD na Aljasci bio razočaravajući.

"Putin je dobio crveni tepih, a Tramp ništa zauzvrat. Kao što smo se i pribojavali: nema primirja, nema mira, nema sankcija", naveo je Išinger na mreži Iks. On je ocenio da je sasvim jasno da je rezultat sastanka bio "1:0 za Putina". "Nema stvarnog napretka - očigledno 1:0 za Putina - nema novih sankcija. Za Ukrajince: ništa. Za Evropu: duboko razočaravajuće", ocenio je bivši nemački diplomata. Putin i Tramp sastali su se juče u vojnoj bazi u Enkoridžu na Aljasci,