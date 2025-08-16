Istorijski sastanak Trampa i Putina: Dvojica lidera kao stari znanci

Vreme pre 2 sata
Istorijski sastanak Trampa i Putina: Dvojica lidera kao stari znanci

Na istorijskom sastanku u Enkoridžu Tramp i Putin delovali su kao stari znanci, a doček ruskog predsednika podsećao je na ceremoniju namenjenu najbližim saveznicima. Susret se završio bez jasnih odluka, ali uz najave budućih sastanaka

Prvo je došao crveni tepih, zatim srdačni stisci ruke, prijateljski osmesi i vojni avioni koji su preletali iznad njihovih glava. Na kraju, predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp i ruski lider Vladimir Putin ušli su na zadnje sedište predsedničke limuzine, ćaskajući poput starih prijatelja dok ih je automobil odvozio na razgovore o budućnosti rata u Ukrajini. Bio je to doček kakav se priređuje najbližim američkim saveznicima, piše agencija
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Hilari Klinton šokirala svet izjavom! "Ako Tramp to uradi, nominovaću ga za Nobela": Evo šta ljuta protivnica američkog…

Hilari Klinton šokirala svet izjavom! "Ako Tramp to uradi, nominovaću ga za Nobela": Evo šta ljuta protivnica američkog predsednika poručuje

Blic pre 2 sata
Melanija pisala Putinu: Tramp mu predao pismo

Melanija pisala Putinu: Tramp mu predao pismo

B92 pre 2 sata
Čitači usana otkrili: Evo šta su Putin i Tramp rekli jedan drugom

Čitači usana otkrili: Evo šta su Putin i Tramp rekli jedan drugom

B92 pre 2 sata
uživo RAT U UKRAJINI Rusija noćas lansirala 85 dronova i balističku raketu na Ukrajinu, oborena 61 letelica

uživo RAT U UKRAJINI Rusija noćas lansirala 85 dronova i balističku raketu na Ukrajinu, oborena 61 letelica

Euronews pre 2 sata
Melanija uputila lično pismo Putinu! Predao mu ga je Tramp tokom sastanka: Evo šta je tražila od ruskog lidera

Melanija uputila lično pismo Putinu! Predao mu ga je Tramp tokom sastanka: Evo šta je tražila od ruskog lidera

Blic pre 2 sata
"Putin 1 - Tramp 0" Nemci čupaju kose, Išinger ne može da sakrije bes zbog samita na Aljasci

"Putin 1 - Tramp 0" Nemci čupaju kose, Išinger ne može da sakrije bes zbog samita na Aljasci

Alo pre 2 sata
Išinger: 1:0 za Putina

Išinger: 1:0 za Putina

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Peticija nemačkom Bundestagu – „Dijaspora uzvraća udarac“ Novo

Peticija nemačkom Bundestagu – „Dijaspora uzvraća udarac“ Novo

REUC pre 12 minuta
Ova "Zver" na 4 točka odvezla je Trampa i Putina: Blindirana limuzina opremljena suzavcem i zalihama predsednikove krvi…

Ova "Zver" na 4 točka odvezla je Trampa i Putina: Blindirana limuzina opremljena suzavcem i zalihama predsednikove krvi, vredna je 1,5 miliona (foto, video)

Blic pre 13 minuta
Zelenski u ponedeljak u Vašingtonu posle „dugog i sadržajnog“ telefonskog razgovora s Trampom

Zelenski u ponedeljak u Vašingtonu posle „dugog i sadržajnog“ telefonskog razgovora s Trampom

Danas pre 13 minuta
Putnički voz udario u cisternu u Danskoj: Jedna osoba poginula, na desetine povređenih

Putnički voz udario u cisternu u Danskoj: Jedna osoba poginula, na desetine povređenih

NIN pre 3 minuta
Ukrajina besna! Kako je Tramp dočekao Putina, a kako Zelenskog: Ukrajinski lider izašao ponižen, ruski kao pobednik

Ukrajina besna! Kako je Tramp dočekao Putina, a kako Zelenskog: Ukrajinski lider izašao ponižen, ruski kao pobednik

Blic pre 13 minuta