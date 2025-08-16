Istorijski sastanak Trampa i Putina: Dvojica lidera kao stari znanci

Na istorijskom sastanku u Enkoridžu Tramp i Putin delovali su kao stari znanci, a doček ruskog predsednika podsećao je na ceremoniju namenjenu najbližim saveznicima. Susret se završio bez jasnih odluka, ali uz najave budućih sastanaka

Prvo je došao crveni tepih, zatim srdačni stisci ruke, prijateljski osmesi i vojni avioni koji su preletali iznad njihovih glava. Na kraju, predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp i ruski lider Vladimir Putin ušli su na zadnje sedište predsedničke limuzine, ćaskajući poput starih prijatelja dok ih je automobil odvozio na razgovore o budućnosti rata u Ukrajini. Bio je to doček kakav se priređuje najbližim američkim saveznicima, piše agencija