Strašna nesreća kod Zrenjanina Direktan sudar automobila, ima mrtvih!

U saobraćajnoj nesreći u Perlezu kod Zrenjanina, jedna osoba je poginula, a četiri teško povređene.

U sudaru su učestvovala dva putnička vozila - pežo i fijat, koja su se nakon toga zapalila. U Policijskoj upravi u Zrenjaninu je potvrđeno da je noćas oko 00.40 došlo do saobraćajne nesreće na putu ka Beogradu u delu između dve raskrsnice kod sela Perlez u kojoj je stradao muškarac. Četvoro sa teškim povredama, dva vozača i dva putnika, prevezena su u Urgentni centar sa teškim telesnim povredama. Na terenu je bila prisutna policija, vatrogasci i služba Hitne