Preminuo Den Tana nekadašnji predsednik Crvene zvezde

Dnevnik pre 54 minuta
Preminuo Den Tana nekadašnji predsednik Crvene zvezde

Nekadašnji predsednik Crvene zvezde Dobrivoje Tanasijević Den Tana preminuo je u 90. godini, saopštio je večeras Fudbalski savez Srbije.

Den Tana je preminuo borbe sa teškom bolešću. On je bio vršilac dužnosti predsednika Zvezde od 2. septembra do 13. novembra 2008. godine, a potom je imenovan za predsednika "crveno-belih". Den Tana je bio predsednik Zvezde do 23. aprila 2009. godine kada je podneo ostavku. "Preminuo je Dobrivoje Tanasijević. Čovek fudbala, čovek biznisa, čovek velikog srca. Dovoljno je bilo reći Den Tana. Neko ko je harizmom i dobrom hranom osvojio Holivud, bio veliki navijač svoje
