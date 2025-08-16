Toplo i sparno, temperatura do 38 stepeni – od nedelje prijatnije vreme

Glas Zaječara pre 1 sat  |  Anđela Risantijević
Toplo i sparno, temperatura do 38 stepeni – od nedelje prijatnije vreme

U Srbiji će biti pretežno sunčano, veoma toplo i sparno vreme uz dnevni razvoj oblačnosti, dok su u drugom delu dana u brdsko-planinskim predelima mogući kratkotrajni pljuskovi.

Duvaće slab vetar, promenljivog pravca, a temperature će se kretati u rasponu od 15 do 38 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, sa najvišom dnevnom temperaturom oko 36 stepeni, a kasno uveče i u toku noći ka nedelji očekuje se postepeno naoblačenje. Od nedelje do utorka sledi pad temperature uz promenljivo oblačno vreme, pljuskove i grmljavinu. Usled očekivane biometeorološke situacije hroničnim bolesnicima i osetljivim osobama se
