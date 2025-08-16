Putin i Tramp kroje odelo zelenskom?! Odjeci istorijskog sastanka drmaju svet, šta se sprema Ukrajini?! "Koalicija voljnih" zakazala hitnu konferenciju!

Kurir pre 19 minuta
Putin i Tramp kroje odelo zelenskom?! Odjeci istorijskog sastanka drmaju svet, šta se sprema Ukrajini?! "Koalicija voljnih"…

Od najnovijeg Hronološki Lideri Koalicije voljnih održaće sutra video konferenciju pre posete ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Vašingtonu u ponedeljak, saopštila je danas Kancelarija francuskog predsednika.

U saopštenju se navodi da će sastankom zajedno predsedavati francuski predsednik Emanuel Makron, nemački kancelar Fridrih Merc i britanski premijer Kir Starmer, preneo je Rojters. Svet je bezbednije mesto nakon sastanka američkog predsednika Donalda Trampa sa njegovim ruskim kolegom Vladimirom Putinom na Aljasci, izjavio je danas mađarski premijer Viktor Orban. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas da je
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Tramp i Putin: Ljubazni, ali neodređeni

Tramp i Putin: Ljubazni, ali neodređeni

Danas pre 19 minuta
Uživo Putin "preveslao" Trampa! Bura nakon samita na Aljasci: Ruski lider otkrio šta želi za primirje, ključni uslov Amerike…

Uživo Putin "preveslao" Trampa! Bura nakon samita na Aljasci: Ruski lider otkrio šta želi za primirje, ključni uslov Amerike nije ispunjen, Zelenski ide u Vašington

Blic pre 19 minuta
Kijev: Rusija lansirala 85 dronova i balističku raketu; UN spremne da podrže napore za postizanje mira

Kijev: Rusija lansirala 85 dronova i balističku raketu; UN spremne da podrže napore za postizanje mira

RTS pre 19 minuta
Tramp i Putin: Ljubazni, ali neodređeni

Tramp i Putin: Ljubazni, ali neodređeni

NIN pre 2 sata
Tramp: Si obećao da nikada neće napasti Tajvan dok sam ja predsednik

Tramp: Si obećao da nikada neće napasti Tajvan dok sam ja predsednik

NIN pre 1 sat
"Trampe, neću napasti dokle god si ti predsednik..."

"Trampe, neću napasti dokle god si ti predsednik..."

B92 pre 2 sata
Dojče vele: Da li je američko-ruski samit bio fijasko?

Dojče vele: Da li je američko-ruski samit bio fijasko?

N1 Info pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinSlovenijaUNNATOEvropska UnijaFoksMoskvaUkrajinaVašingtonRojtersAerodromEUPredsednički izboriBBCBela kućaLondonRusijaFajnenšel tajmsIzboriKijevDonald TrampEmanuel MakronamerikaRat u UkrajiniVladimir ZelenskiViktor Orbanvolodimir zelenski

Svet, najnovije vesti »

Tramp i Putin: Ljubazni, ali neodređeni

Tramp i Putin: Ljubazni, ali neodređeni

Danas pre 19 minuta
Otkriveni prvi konkretni detalji sa sastanka na Aljasci: Putin rekao Trampu da će zaustaviti rat u Ukrajini, ovo traži zauzvrat…

Otkriveni prvi konkretni detalji sa sastanka na Aljasci: Putin rekao Trampu da će zaustaviti rat u Ukrajini, ovo traži zauzvrat

Blic pre 19 minuta
Zapadni mediji: Tramp spreman da pruži bezbednosne garancije Kijevu; Priznanje Donbasa put do mira

Zapadni mediji: Tramp spreman da pruži bezbednosne garancije Kijevu; Priznanje Donbasa put do mira

Sputnik pre 19 minuta
Zemljotres jačine 5,0 stepeni po Rihteru pogodio južna Kurilska ostrva: Epicentar u Tihom okeanu

Zemljotres jačine 5,0 stepeni po Rihteru pogodio južna Kurilska ostrva: Epicentar u Tihom okeanu

Blic pre 4 minuta
Putin poručio Trampu: Da sam hteo, sve bih osvojio

Putin poručio Trampu: Da sam hteo, sve bih osvojio

Vesti online pre 4 minuta