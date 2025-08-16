Od najnovijeg Hronološki Lideri Koalicije voljnih održaće sutra video konferenciju pre posete ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Vašingtonu u ponedeljak, saopštila je danas Kancelarija francuskog predsednika.

U saopštenju se navodi da će sastankom zajedno predsedavati francuski predsednik Emanuel Makron, nemački kancelar Fridrih Merc i britanski premijer Kir Starmer, preneo je Rojters. Svet je bezbednije mesto nakon sastanka američkog predsednika Donalda Trampa sa njegovim ruskim kolegom Vladimirom Putinom na Aljasci, izjavio je danas mađarski premijer Viktor Orban. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas da je