Sutra novi video-sastanak „koalicije voljnih" o Ukrajini

„Koalicija voljnih" koja pruža podršku Kijevu održaće u nedelju, 17. avgusta, novi sastanak u formatu video-konferencije, saopšteno je iz Jelisejske palate.

Sastankom će, kako je navedeno, predsedavati premijer Velike Britanije Kir Starmer, nemački kancelar Fridrih Merc i francuski predsednik Emanuel Makron. Prema najavama, glavna tema biće „dalje faze u pregovorima o miru u Ukrajini". Francuski predsednik Emanuel Makron već je tokom vikenda najavio održavanje novog skupa „koalicije voljnih", ali tada nije izneo konkretan datum. S druge strane, zvanična predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova
