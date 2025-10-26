Dvojica muškaraca privedena u vezi pljačke nakita u Luvru

Beta pre 7 minuta

Dvojica muškaraca privedena su sinoć i određen im je pritvor u okviru istrage o spektakularnoj pljački nakita iz muzeja Luvr u Parizu, objavila su danas dva izvora bliska istrazi tog slučaja, potvrđujući informacije francuskim medija.

Jedan od osumnjičenih uhapšen je na aerodromu Šarl de Gol kod Pariza dok se spremao da krene na let za inostranstvo, prenose dnevnik Parizijen i nedeljnik Pari-Mač.

Drugi je uhapšen ubrzo posle toga u pariskom predgrađu, prenosi Parizijen.

Dvojici muškaraca je određen pritvor pod optužbama za krađu u oružanoj bandi i kriminalno udruživanje.

Grupa od četiri lopova je u 9.30 u nedelju 19. oktobra upala u Galeriju Apolon u Luvru gde se nalazi francuski kraljevski nakit i pobegla sa devet komada nakita, koristeći skutere za bekstvo. Cela pljačka je obavljena za oko sedam minuta.

Istragu za "krađu u organizovanoj bandi" i "kriminalno udruživanje radi činjenja zločina", vode pariska Brigada za suzbijanje banditizma i Centralna kancelarija za borbu protiv trgovine kulturnim dobrima.

(Beta, 26.10.2025)