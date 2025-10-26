Putin objavio da je uspešno izveden završni test krstareće rakete na nuklearni pogon Burevestnik

Beta pre 12 minuta

Predsednik Rusije Vladimir Putin objavio je danas da je uspešno izveden završni test rakete na nuklearni pogon, "Burevestnik", uz pohvalu tog, po njemu "jedinstvenog" oružja sa dometom do 14.000 kilometara.

"Odlučujuće probe su sada završene", izjavio je Putin u videu koji je objavio Kremlj, tokom sastanka sa vojnim zvaničnicima.

Naredio je početak "pripreme infrastrukture za raspoređivanje raketnog sistema 'Burevestnik' u ruskim oružanim snagama".

"To je jedinstven proizvod koji niko drugi na svetu nema", rekao je Putin, prema kome "Burevestnik" ima "neograničen domet".

Tokom poslednje probe 21. oktobra raketa "Burevestnik" je bila u vazduhu "oko 15 sati" i nadletela 14.000 kilometara, rekao je načelnik generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov, dodajući da "to nije granica" tog oružja.

"Tehničke karakteristike 'Burevestnika' omogućuju da se koristi sa garantovanom preciznošću protiv visoko zaštićenih lokacija na bilo kojoj razdaljini", rekao je Gerasimov.

Putin je 2018. najavio da ruska vojska razvija proizvodnju rakete koja, prema njemu, može da nadvlada sve sisteme presretanja.

(Beta, 26.10.2025)

Ključne reči

Vladimir PutinRusija

