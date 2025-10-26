BBC vesti na srpskom

Pljačka u Luvru: Hapšenja osumnjičenih

Tužilaštvo je potvrdilo hapšenja, ali ne i koliko ljudi. Mediji pišu da ih je dvojica.

BBC News pre 6 sati
Čovek fotografiše razbijeni prozor zaštićen drvenom pločom u muzeju Luvr posle pljačke nakita, pljačka u luvru, krađa u luvru, opljačkan luvr, opljačkan muzej luvr
REUTERS/Benoit Tessier
Balkon i prozor Galerije Apolon muzeja Luvr u koji su lopovi ušli i ukrali dragocenosti

Francuska policija uhapsila je dvojicu muškaraca osumnjičenih u vezi sa krađom dragulja iz pariskog muzeja Luvr, javili su mediji.

Parisko tužilaštvo je saopštilo da je jedan od muškaraca priveden dok je čekao let na aerodromu Šarl de Gol.

Mediji javljaju da je taj čovek uhapšen oko 22 sata 25. oktobra dok se spremao da se ukrca u avion za Alžir, a drugi je priveden ubrzo potom u jednom pariskom predgrađu.

Prema pisanju lista Parizijen, obojica su iz pariskog predgrađa Sena Sen Deni.

Njihov identitet još nije otkriven.

Parisko tužilaštvo je u saopštenju navelo da su hapšenja izvršena 25. oktobra uveče, bez preciziranja koliko je ljudi privedeno.

Pozivajući se na izvore bliske istrazi, Frans TV je javila da su uhapšeni identifikovani zahvaljujući DNK uzorcima pronađenim u Luvru.

Iz saopštenja tužilaštva nije jasno da li su uhapšeni osumnjičeni kao direktni učesnici krađe ili kao pomagači.

U saopštenju se kritikuje „prerano otkrivanje" informacija u vezi sa slučajem, dodajući da je to ometalo istragu.

Predmeti procenjeni na 88 miliona evra ukradeni su iz najposećenijeg muzeja na svetu 19. oktobra.

Četiri lopova su se dovezli ispred Luvra, popeli se pokretnim merdevinama do prvog sprata i potom opljačkali Galeriju Apolon usred dana.

OVDE pogledajte grafički prikaz velike pljačke Luvra koja je zaprepastila Francusku.

Direktorka muzeja priznala je potom da je bezbednosni nadzorni sistem zastareo, a neki francuski zvaničnici su ceo slučaj nazvali nacionalnom sramotom.

Pogledajte: Beg lopova iz Luvra

Lopovi su stigli pred Luvr u 9.30 sati, ubrzo pošto je muzej otvoren za posetioce.

Dvojica lopova su ušli isekavši prozor električnim alatom.

Zatim su pretili čuvarima, koji su evakuisali prostorije, i isekli staklo dve vitrine sa nakitom i draguljima.

Preliminarni izveštaj je otkrio da jedna od tri sobe u delu muzeja u kojem je izvršena pljačka nije imala bezbednosne kamere, prema francuskim medijima.

Francuska policija kaže da su lopovi bili unutra četiri minuta i da su pobegli na dva skutera koji su čekali napolju u 9.37.

Od tada su oko francuskih kulturnih institucija pooštrene mere bezbednosti, mada je nekoliko sati posle Luvra, opljačkan još jedan muzej na severoistoku Francuske.

Posle pljačke, Luvr je neke od najdragocenijih predmeta prebacio u Banku Francuske.

Oni će sada biti čuvani u najbezbednijem trezoru banke, 26 metara ispod prizemlja njenog sedišta u centru Pariza.

Pogledajte video: Neki od ukradenih dragulja iz Luvra

(BBC News, 10.26.2025)

BBC News

