Kako odabrati pravi hleb, a koji treba izbegavati

NIN pre 2 sata  |  Melisa Hogenbum - BBC zdravlje
Kao i mnogi, počela sam da pravim kiselo testo tokom karantina zbog pandemije korona virusa 2020. godine.

Moje BBC kolege su tada objavile detaljno uputstvo, korak po korak, i ja sam, kao i hiljade drugih, odlučila da pokušam. Moram da priznam da nisam počela baš potpuno od nule, jer mi je prijateljica poklonila malo njenog takozvanog startera od kiselog testa - skup aktivnih kolonija divljeg kvasca i dobrih bakterija, koji se prihranjuje dodavanjem brašna i vode koji su svež izvor hrane. Posle mnogo neuspešnih pokušaja, konačno je postao ne samo jestiv, već i ukusan.
