Ministarstvo: Nastavlja se preduzimanje mera za obezbeđivanje pijaće vode na Suvoj planini

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je danas da nastavlja da preduzima hitne mere radi obezbeđivanja pijaće vode na Suvoj planini, gde su, usled presušivanja izvorišta Rakoš, životinje na ispaši ostale bez vode.

Državni sekretar tog ministarstva Bratislav Ćirković ponovio je izjavu ministra Dragana Glamočića da je "neophodno da i sami stočari preuzmu aktivnu ulogu u obezbeđivanju vode za svoja grla", umesto da se oslanjaju isključivo na intervencije države jer, kako je dodao, "ogromne podsticaje koje dobijaju treba da usmere u dalja ulaganja i jačanje sopstvene proizvodnje". "Pozivamo stočare da pokažu odgovornost i unapred planiraju i obezbede sve potrebne uslove za svoja
